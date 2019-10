Medvjed bira samo najbolje: Jede isključivo "pino noar"

Vlasnici porodičnog vinograda "Navaro“, primetili su crnog medvjeda koji godinama uživa u vinogradu koji se prostire na 40 hektara. Za njegovim noćnim posjetama, ostaju vidljivi otisci šapa i prazna loza.

Ali ovog ljeta, vinograd "Filo“ u Kaliforniji prvi put je zabilježio posjetu medvjeda na sigurnosnim kamerama. Video prikazuje veliku životinju kako se okreće i zaustavlja da lovi vinove loze.

Izbirljivi medvjed jede samo grožđe sorte pino noar, uprkos činjenici da se u vinogradima "Navarro Vineyards", uzgaja osam sorti grožđa i pažljivo bere plod vinove loze, rekao je Aron Benet suvlasnik porodičnog posla.

"Drago mi je što on voli najskuplje vino koje uzgajamo, ali to je kap u kanti za nas. Drago nam je što ga imamo. Ova sorta grožđa gaji se u zabačenom dijelu vinograda koji je na najvišoj nadmorskoj visini, pa je pretpostavka da je medvjedu to najdostupnije ili da je grožđe tamno i lako ga je prepoznati, a možda i medvjed ima dobar ukus“, rekao je Benet.

Poljoprivredne arhitekte predložile su dodavanje "medvjedskih merdevina“, ograde za vinograd rađene posebno za dobrodošlicu medvjedima i promovisanje prirodnog ekosistema.

Uostalom, "medvjed će otići tamo gdje medved želi“, rekao je Benet. Kada su zabilježili kretanje medvjeda na video snimku, Benet i njegova porodica objavili su kompilaciju posjeta medvjeda i drugih životinja vinogradu. Sadržaj su podijelili na Facebooku.

Snimak je imao oko 10 000 pregleda. Porodični biznis se ponosi transparentnošću i odnosima sa kupcima, a to uključuje način na koji žive u skladu sa prirodom.

Benet napominje da očekuje da će se medved vratiti još nekoliko puta prije nego što sezona žetve počne, a traktori i njihova jaka svjetla uplaše sve životinje u blizini.

(b92)