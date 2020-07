Medvjed mu upao u kuhinju i napao ga, jedva izvukao živu glavu

Dejv Černoski iz Kolorada za dlaku je izbjegao tragičan epilog bliskog susreta s ogromnim crnim medvjedom od oko 400 kilograma.

Naime, začuo je rano ujutro buku u kući u Aspenu, gdje boravi sa svojom djecom, i znao da nešto nije u redu.

"Pomislio sam: 'Zaista se nadam da ovo nije medvjed'. Shvatio sam da vjerovatno jeste, ali sam se i dalje nadao nečemu drugom kada sam ušao u kuhinju", ispričao je ovaj muškarac za "CNN".

Ali, bio je to veliki medvjed koji je stajao kod frižidera. Bacao je oko sebe stvari iz ladica i ormarića.

Dejv je pokušao da otjera medvjeda u garažu. Na tren se činilo da je plan uspio, ali se medvjed uplašio kada je udario u otvarač vrata, pa se vratio u kuću.

Černoski se pobrinuo da se ne spusti niz stepenice do mjesta gdje su spavali njegovi dvanaestogodišnji blizanci. I tada je naišao na medvjeda, licem u lice.

"Pogledali smo se, a on me je samo udario u predjelu glave i okrenuo me oko sebe i ponovo me primio na leđa", rekao je Černoski.

"Doslovno sam čuo kako mi puca u glavi. Medvjeđa šapa nije meka i lagana", rekao je.

Mnogo je krvario iz posjekotina na čelu i vratu, ali uspio se otrgnuti i vrisnuti na medvjeda.

"Znao sam samo da bih bio i u velikoj nevolji da me nije ostavio. Srećom, u tom je trenutku on samo otišao", rekao je Černoski.

Službenici "Colorado Parks and Wildlife" pronašli su medvjeda i eutanazirali ga.

Nejasno je kako je medvjed ušao u kuću, ali portparol "Colorado Parks Randy Hampton" rekao je da ulazna vrata imaju polugu, koju medvjedi lakše otvaraju.

Inače, ovo je prvi napad medvjeda u Aspenu ove godine, navodi se u saopštenju.

Ipak, sva tri napada medvjeda 2019. godine dogodila su se vani.

Černoski je rekao da se osjeća sretnim i oporavlja se od rana, a ljekari su mu rekli da medvjed kandžama nije zakačio oko i karotidnu arteriju, prenosi "Radiosarajevo.ba".