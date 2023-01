Medvjed napravio 400 selfija (FOTO)

VAŠINGTON - Crni medvjed iz zaštićenog prirodnog područja u Bolderu u Koloradu (SAD), napravio je oko 400 selfija kamerom za divlje životinje, prenio je danas BBC.

Gradsko odjeljenje za otvorene prostore i planinske parkove (OSPM) postavilo je devet kamera za praćenje i učenje o lokalnim vrstama divljih životinja, dok je prisutnost ljudi u osjetljivim staništima svedena na najmanju moguću mjeru.

Kako navode lokalni zvaničnici, kamera za snimanje pokreta snimila je oko 580 fotografija, a na 400 snimaka iz novembra prošle godine bio je isti medvjed.

Većina drugih životinja u zaštićenom planinskom parku u Bolderu jednostavno prolaze, tražeći hranu ili mjesto za odmor.

Ali ne i ovaj medvjed, koji je zastao i pozirao ispred kamera koje detektuju pokret, snimajući na stotine "selfija".

"Ova životinja se posebno zainteresovala za kamere i iskoristila priliku", rekao je Filip Jejts portparol OSMP.

"Postoji devet kamera za detekciju pokreta postavljenih na 18.600 hektara parka. Aktiviraju se kada životinja prođe i tada snimaju fotografije ili kratke video zapise", dodao je.

Medvjedi, ptice, lisice i sove su samo neke od životinja koje su snimljene kamerom. "Ove kamere nam pomažu da saznamo koje su životinje prisutne na tom staništu, šta rade tokom dana, nedjelje ili čak godina", rekao je Kristijan Nunes, ekolog divljih životinja sa OSMP-a.

OSMP je objavio neke od slika medvjeda na Twitteru što se, sudeći po komentarima, dopalo mnogim korisnicima ove društvene mreže.

Recently, a bear discovered a wildlife camera that we use to monitor wildlife across #Boulder open space. Of the 580 photos captured, about 400 were bear selfies. Read more about we use wildlife cameras to observe sensitive wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c