Milion mrava kanibala pobjeglo iz nuklearnog bunkera

Kolonija mrava kanibala napustila je sovjetski nuklearni bunker u Poljskoj, poslije više godina provedenih u njemu.

Mravi zatvoreni u bunkeru otkriveni su 2013. godine. Pretpostavlja se da su u bunker dospjeli kroz ventilacione cijevi. Kada su mravi propali kroz cijevi, veliki broj je uginuo u bunkeru, koji je nekada služio kao skladište nuklearnog oružja.

Tri godine kasnije, 2016. godine, tim poljskih naučnika pod vođstvom Vojćeha Čehovskog počeo je da proučava ponašanje ovih insekata, koji pripadaju vrsti Formica polyctena, piše sputniknews.com.

Nisu imali pristup spoljnom svijetu, niti izvorima svjetlosti i hrane, ali njihov broj je nastavio da se povećava, prenosi "Njuzvik“.

Otkriveno je da su se mravi hranili uginulim mravima, što je omogućilo opstanak kolonije. Da bi provjerili da li će kolonija da napusti svoje stanište, naučnici su izgradili izlaz iz bunkera.

Godinu dana kasnije otkriveno je da su skoro svi mravi, oko milion insekata, pobjegli iz bunkera. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu "Journal of Hymenoptera Research".

this is the future the DSA wants. https://t.co/wt1vQCPGBd