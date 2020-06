Mladić riskirao život da spasi lane od utapanja

Nisam uopće razmišljao, samo sam skočio u tu muljevitu Muru da bih pomogao malom, bespomoćnom biću, rekao je Ivan Mezga (21) iz Slakovca koji je doslovce riskirao vlastiti život kako bi spasio lane koje se utapalo pred njegovim očima.

Bilo je to 6. juna oko podneva, kada je Ivan iz Slakovca, zajedno sa svojim prijateljima Karlom i Ivom krenuo je na druženje u prirodu, na Muru kod Križovca. Uobičajen, bezbrižan dan koji su provodili zajedno uskoro je postao jedan od onih koji će pamtiti čitav život.

"Kad smo stigli na Muru smjestili smo se uz obalu. Čuli smo zapomaganje, odnosno cvilež i šokirali se. Ugledali smo maleno lane koje se utapa u dubokoj, hladnoj i muljevitoj vodi. Nije nam dugo trebalo da se priberemo i shvatimo da mu moramo pomoći. U onom trenutku prvo što smo učinili je pretražili na YouTube-u video 'glasanje srne'. Pustili smo taj glasovni video, a lane je doista to čulo i krenulo je polako prema nama, ispričao je Ivan.

Tada se odlučio skočiti u vodu po to lane, bez razmišljanja.

“U trenu kad sam zagazio, odmah sam propao u mulj do koljena. No, nisam oklijevao, bilo je teško plivati, usporavao me mulj i drva koja su se nalazila u vodi. Kad sam konačno doplivao do laneta, osjetio sam olakšanje, iako mi je i dalje fizički bilo teško. Taj osjećaj ne mogu opisati riječima. S njim sam plivao do obale, pokušavao sam mu glavu držati cijelo vrijeme iznad vode “, govori Ivan za emedjimurje.net.hr

Srećom, ova priča ima sretan završetak. Lane se sada nalazi kod lovočuvara i zdravo je.