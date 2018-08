More kod Paga izbacilo mrtvog delfina

ZAGREB - Kod hrvatskog ostrva Paga pronađen je mrtav delfin o čemu su obaviješteni stručnjaci Državnog zavoda za zaštitu prirode i Veterinarski fakultet u Zagrebu koji bi trebalo da utvrde i razlog uginuća.

Kako prenose hrvatski mediji, to nije prvi put da u Šibeniku i okolini more izbaci mrtvog delfina, dogodilo se to u posljednjih desetak godina i kod Primoštena, Rogoznice, u kanalu sv. Ante...

Podsjeća se da je nedavno od Kornata viđena grupa od 50 običnih delfina koja se smatra regionalno izumrlom vrstom koja u Jadranu više ne obitava.