Može li jež da ugrize vlasnika?

Iako ježevi obično ne ujedaju svoje vlasnike, istina je sljedeća: sve životinje u jednom trenutku mogu da ugrizu vlasnika, čak i ribice. Ali, ovi ujedi nisu onakvi kakve ostavljaju psi i mačke ili drugi ljubimci kojima je ujedanje u "krvi".

Jež ima ravne zube slične ljudskim: pošto nije glodar, njegovi zubići nisu oštri poput zuba hrčaka, miševa, pacova ili zečeva.

Eventualni ugriz ježa više je pritisak nego ubod iako, u zavisnosti od mjesta koje gricne, može da napravi ranu.

Ako vas pomisao na ujed ježa odvraća od namjere da ga nabavite kao ljubimca, razmislite o tome, jer vam se isto "hvata" kad je riječ o bilo kojoj drugoj životinji: čak i najraspoloženiji psi i mačke će ujesti vlasnika koji ih isprovocira ili povrijedi.

Jež može da ujede ako nanjuši primamljiv miris

Blagom ugrizu ježa prethodi lizanje i bezazleno grickanje koje neki vlasnici pogrešno tumače kao poljubac. Baš kao i mališani, ježevi istražuju ustima: ako vaša ruka lijepo miriše zato što ste upotrijebili losion ili rukovali hranom, ili ako vam ruka miriše na nešto čega se jež plaši, postoji šansa da ćete biti ujedeni. Jež će vas "probati" ako osjeti da mirišete na mast, bijeli luk, parfem, lak za kosu i mirisne sapune, losione, deterdžent za veš i omekšivače.

Vlasnici pušači ili oni koji koriste vejp treba da znaju da će strah ježa od mirisa duvana, aromatične pare ili drugih produkata na njihovim prstima natjerati ove životinjice da ih probaju.

Grickanje kao način komunikacije ježa

Životinje ne mogu da pričaju pa mogu koristiti grickanje ili ujede kao oblik komunikacije. Ovo važi i za ježeve, pa blagi pritisak zubićima na vaš prst ili drugi dio tijela znači da jež kaže "umoran sam, pa me vrati u kavez", ili "spusti me, jer želim da trčim", "zašto si me probudio", i slično.

Ne započinjite i ne pojačavajte loše navike: jež veoma dobro pamti obrasce ponašanja, pa ako ga vratite u kavez ukoliko vas gricne, samo ćete ga podstaknuti da to ponovi. Tako će jež početi da vas ujeda i na taj način će komunicirati kada je umoran ili želi da se vrati u kavez.

Jež kome je toplo biće srećan, prijateljski raspoložen i društven i neće ujedati. Kad je hladno, jež će biti mrzovoljan, asocijalan i potencijalno agresivan i pokušaće da uđe u lažnu hibernaciju. Ovo se može dogoditi na temperaturama ispod 24 stepena Celzijusa. Iz tog razloga ježu je potrebna toplota tokom cijele godine.

Kako da se ponašate ako vas ujede jež

Većina ježeva ne ujeda ili to ne rade često: generalno, što se više družite sa njima, biće manje skloni da "komuniciraju" ustima. Ako se svakodnevno družite i igrate sa svojim ježom, male su šanse da će vas ujesti. Jež može da ujede ako ga uplašite ili zaboravite da operete ruke poslije jela.

Ako vas jež ujede, nemojte povlačiti ruku, jer će ga to natjerati da jače stegne zube: ostanite mirni i dunite mu u lice, jer to ne očekuje pa će se uznemiriti i otvoriti usta.

I malo prevencije će dobro doći: uvijek operite ruke sapunom bez mirisa prije nego što započnete igru sa ježom. Da bi bio raspoložen i srećan, igrajte se s njim i obezbijedite mu toplo okruženje, prenosi "Telegraf".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.