Mrtve ptice padaju s neba

Proteklih dana u Australiji su paklene vrućine. Dok su ljudi bili zatvoreni u kućama i s upaljenim klima-uređajima, životinjama je bilo teže da pronađu sigurno sklonište. Tako su ptice, iscrpljene od toplote, padale mrtve s neba.

Dok se živa u termometru popela blizu 50 Celzijevih stepeni, ljudi su na društvenim mrežama postavljali fotografije ptica koje su bukvalno pale sa neba. Neke su preživjele, ali neke i ne.

Na fotografijama se vide dva papagaja koja nisu uspjela preživjeti strašne uslove.

Prema riječima ljudi koji su ih pronašli, temperatura tog dana u hladu je bila 48,9 stepeni.

The thermometer under the back verandah got to 48.9C today, not an official reading obviously, but it was enough to kill these sulphur crested cockatoos. I would like to hang them around Morrison’s neck, as well as a few of his mates. How good is wildlife dying of heat stress? pic.twitter.com/mR9yzKUVe7