Na aerodromu u Londonu zaplijenjeno 50 živih krokodila

LONDON - Na londonskom aerodromu "Heathrow" zaplijenjeno je 50 živih krokodila jer nisu bili transportovani u skladu s propisima.

Stari godinu pronađeni su u pet kutija i stigli su letom iz Malezije, a zbog teških uslova u kojima su putovali međusobno su se borili, piše BBC.

U kutijama u kojima su se nalazili bilo je predviđeno da budu smještena četiri krokodila, međutim njih je bilo po deset u jednoj naslagani jedni na druge.

Border force stops 50 crocodiles from being illegally imported into UK at Heathrow. pic.twitter.com/gl8ct2l2o6