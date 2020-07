"Najezda" meduza sa pipcima dužim od 100 metara

Neke plaže na sjeveroistoku SAD ovog vikenda ne strepe više samo od kovida, već moraju i da se suprotstave nepoželjnom posjetiocu - meduzi "lavovska griva".

Ove meduze, koje mogu dostići veličinu prečnika četiri metra sa pipcima dužine preko sto metara, primjećene su od Mejna do Masačusetsa, javlja CNN.

"One koje ovdje viđamo vjerovatno nisu mnogo veće od recimo tanjira", kaže Stiv Spina, zaposlen u Akvarijumu Nju Ingland, dodajući da je to "dovoljno veliko."

