Najpopularnija imena za pse u 2019.

Promocija

Šta je ishrana prema bioritmu?

Marketing tim / 09.12.2019 14:56

Već dugo traje rasprava o vezi između onoga što jedemo i vremena kada jedemo. Svi smo čuli klasične tvrdnje: “ako želite smršati, nemojte jesti nakon 19:00 sati”, “ujutro, na prazan želudac, prvo popijte čašu tople vode s limunom” i tome slično.

Neke od tih tvrdnji su naučno dokazane, a neke nisu, no činjenica je da ciklus kretanja Sunca utječe na mnoge od procesa koji se odvijaju u našim tijelima, uključujući i probavljanje hrane.

Hronobiologija je grana biologije koja proučava ritam živih organizama. Mnogi procesi koji imaju fiziološku i nutritivnu važnost za naše tijelo odvijaju se u 24-satnim ciklusima.

Na naš unutrašnji sat djeluju signali iz naše okoline, kao što su svjetlo i tama, zvukovi, vremenski uslovi, te uzimanje jela ili pića.

Nedavna su istraživanja pokazala da vrijeme uzimanja obroka može imati značajnu ulogu u regulaciji tjelesne težine. U jednom istraživanju provedenom na ljudima koji su provodili dijetu za mršanje kod osoba koje su svoj glavni obrok uzimale kasno (nakon 15:00 sati) gubitak tjelesne težine bio je značajno manji nego kod osoba koje su taj obrok uzimale ranije (prije 15:00 sati) 1.

6 načina da se uskladite sa svojim biološkim satom:

Dan započnite sa zdravim i kompletnim doručkom

Pojedite tri glavna obroka i po potrebi jedan ili dva zdrava međuobroka

Ako je moguće, planirajte svoje dnevne obroke i izbjegavajte preskakanje glavnih obroka

Vaši obroci neka budu uravnoteženi i potrudite se ne povećavati energetski unos tokom dana

Uskladite svoj raspored obroka – izbjegavajte odlaganje ručka

Jedite redovno – nađite raspored koji vam odgovara i potrudite ga se maksimalno pridržavati.

Zamjenski obroci

Ali, šta ako nemate vremena za pripremu obroka? Možda kasnite na sastanak, zaspali ste ili jednostavno želite više vremena posvetiti nekom hobiju – današnji užurbani ritam ponekad ne ostavlja dovoljno vremena za sve naše interese.

U tom slučaju, dobar izbor su zamjenski obroci za kontrolu tjelesne težine, kao što su Formula 1 shake-ovi. U brojnim istraživanjima 2 zamjenski obroci su se pokazali praktičnom metodom kontrole težine, kao i izvorom ključnih nutrijenata potrebnih organizmu.

Da bi se taj cilj mogao postići, zamjenski obroci moraju biti vrhunski i naučno istraženi, te ispunjavati pojedinačne potrebe ljudi kako bi svakome pružili ono što im je potrebno.

Herbalife Nutrition Formula 1 Nutritional Shake Mix predstavlja bogat i kremast shake koji se može pripremiti za nekoliko sekundi i nudi odlično uravnotežene količine visokokvalitetnih proteina, te esencijalnih makronutrijenata i mikronutrijenata, što ga čini odličnim zamjenskim obrokom za kontrolu tjelesne težine 3.

Za više informacije posjetite našu stranicu https://www.herbalife-bih.com/

1 Garaulet M, Gómez-Abellán P, Alburquerque-Béjar JJ, Lee YC, Ordovás JM, Scheer FA. Timing of food intake predicts weight loss effectiveness. Int J Obes (Lond) 2013 Jan; 29.

2 Heymsfield SB, van Mierlo CA, van der Knaap HC, Heo M, Frier HI. Weight management using a meal replacement strategy: meta and pooling analysis from six studies. (Kontrola tjelesne težine uz pomoć strategije zamjenskih obroka: meta analiza i pooling analiza iz šest ispitivanja) Int J Obes Relat Metab Disord. 2003;27(5):537-49

3 Za kontrolu težine: Zamjena dva glavna dnevna obroka zamjenskim obrocima u sklopu ishrane s ograničenim energetskim unosom pridonosi gubitku tjelesne težine. Za zadržavanje optimalne težine: Zamjena jednog od glavnih dnevnih obroka zamjenskim obrokom u sklopu prehrane s ograničenim energetskim unosom pridonosi održavanju tjelesne težine nakon gubitka tjelesne težine.

Posao u Njemačkoj: Dođite na intervju i zaposlite se na aerodromu Minhen

Marketing tim / 14.12.2019 00:01

Želite raditi u najuzbudljivijem radnom okruženju za jedinstvenog poslodavca? Govorite njemački jezik i oduševljava Vas zračni saobraćaj? Idealna prilika za Vas!

Aerodrom Minhen jedan je od najuspješnijih aerodroma na svijetu, a zapošljava preko 9.600 zaposlenika. Njegova podružnica AeroGround Flughafen München GmbH vodeća je kompanija za pružanje usluga prizemnog rukovanja na minhenskom aerodromu i osigurava nesmetano rukovanje do 500 letova svakog dana. Kompanija je u porastu te traži motivirane i predane kolege koji uživaju raditi u dinamičnom i jedinstvenom radnom okruženju.

Ovu priliku ne smijete propustiti!!!

U saradnji sa portalom Posao.ba, kompanija AeroGround Flughafen München GmbH traži radnike/ce iz BiH na više pozicija u Minhenu. Osim traženih kvalifikacija na određenoj poziciji, potrebno je poznavanje njemačkog jezika na razini B1, certifikat nije potreban. Više informacija o radnim pozicijama možete pogledati ovdje.

Pozivamo Vas da nam se pridužite na Danima otvorenih vrata 20. i 21. decembra 2019. godine u hotelu Hills, Ilidža, Sarajevo, sa početkom u 9:00 sati, obezbjeđen prevoz za druge gradove!

Obavite intervju i budite korak bliže poslu u Njemačkoj!

Na Danima otvorenih vrata imati ćete priliku upoznati se sa kulturom kompanije kroz prezentacije i iskustva uposlenika/ca te ćete imati i priliku dodatno se informisati o otvorenim radnim pozicijama. Prezentacije kompanije održati će se u terminima: 09:00, 11:00, 13:00 i 16:00 sati. Nakon prezentacije, zainteresovani kandidati će obaviti razgovor sa predstavnicima kompanije, te će na licu mjesta moći aplicirati na željenu radnu poziciju.

Organizovan prevoz!

U slučaju dovoljnog broja zainteresovanih kandidata biti će organizovan besplatan prevoz. Polazak je planiran iz gradova: Tuzla, Mostar i Banja Luka u subotu u jutarnjim satima, 21.12.2019. godine. Obavezno je ispuniti prijavni obrazac do 18.12. 2019. godine obzirom da je broj mjesta ograničen. Više informacija o prevozu biti će objavljeno 19.12.2019. godine na facebook stranici posao.ba.

Za više informacija budite slobodni da nas kontaktirate na info@posao.ba