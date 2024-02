Najpoznatija sova na svijetu uginula nakon sudara sa zgradom

Flaco, najpoznatija sova ušara na svijetu, uginuo je nakon sudara sa zgradom, prenosi ABC News.

Flaco je stekao svjetsku popularnost nakon što je prošle godine pobjegao iz svoje nastambe u Zoološkom vrtu u Central Parku.

Do bijega je došlo nakon što je vandal prerezao žice njegove nastambe.

"S tugom javljamo da je Flaco, mužjak sove ušare koji je nestao nakon što mu je prošle godine vandalizovana nastamba, uginuo nakon očiglednog sudara sa zgradom u ulici West 89th Street na Manhattanu", napisao je zoološki vrt.

Zoološki je dodao da je Flacov sudar odmah dojavljen udruženju Wild Bird Fund. Udruženje je nedugo nakon toga stigla na mjesto incidenta, ali Flaco je već bio mrtav.

"Vandal koji je oštetio Flacovu nastambu, ugrozio je bezbjednost ptice i odgovoran je za njegovu smrt. Još uvijek se nadamo da će njujorška policija, koja istražuje slučaj vandalizma, u konačnici uhapsiti počinioca", pisalo je u izjavi zoološkog vrta.

Flaco je pobjegao iz svoje nastambe 2. Fbruara 2023. godine. Mnogi su vjerovali da u divljini neće preživjeti ni par dana jer je u zoološkom vrtu proveo prvih dvanaest godina svog života.

Ali, Flaco je iznenadio i najveće skeptike svojim vještinama preživljavanja.

Zoološki ga je pokušao uhvatiti u par navrata, ali svaki je pokušaj bio neuspješan.

