Najpoznatiji rakun umro u desetoj godini

U svojoj desetoj godini nakon kraće bolesti preminuo je najpoznatiji i najomiljeniji rakun na svijetu, Oreo. On je svijetu poznat po tome što je njegov lik inspirisao lik Rocketa iz Marvelovog ostvarenja Guardians of the Galaxy.

Zanimljivo je da su ga njegovi staratelji dobili sa svega dva dana života, pošto njegova majka nije više imala mlijeka da ga hrani.

O njegovoj smrti svijet je obavijestila jedna od njegovih starateljki, tako što je taj nemili događaj objavila na Fejsbuku. Ona se u tom postu prisjetila svih lijepih stvari, rekla je da je bio njihov superheroj i zvijezda i da sada može da počiva u miru.

Ono što je takođe veoma zanimljivo, a vezano je za ovog nevjerovatnog rakuna jeste da je bio i na crvenom tepihu. Doživio je to da dođe i da se prošeta crvenim tepihom i tako upozna mnoge glumce. On je inspirisao umjetnike da daju jednom liku fizički izgled baš po njemu.

Od rođenja je bio poseban, a njegova popularnost se postepeno širila i bivao je sve poznatiji. Sada nema ko o njegovoj smrti ne piše, svi žale za njim, a možda ćemo moći i u njegovu čast da gledamo reprize filma, baš kako to ide kada umre velika zvijezda.