Najstarija mačka na svijetu proslavila 30. rođendan

Nakon što je proslavio 30. rođendan, mačak Rable je postao prava internet zvijezda, a svi ga znaju kao najstariju mačku u Velikoj Britaniji.

Njegova vlasnica Mišel Foster kaže da je mačka Rable kupila u maju 1988. godine, za svoj 20. rođendan – a od tada su najbolji prijatelji.

Mišel vjeruje da je tajna njegove dugovječnosti činjenica da ona nema svoju djecu, pa je Rable u velikoj mjeri dobijao njenu pažnju i njegu, piše Bored Panda.

On je divna mačka, iako je sa godinama postao malo nervozan i čangrizav, kaže vlasnica i dodaje da "i dalje ima živostu u njemu".

Zahvaljujući društvu, tri persijske mačke koje u svojoj kući njeguje Mišel, Rable je još uvijek razigran i teško ko bi mogao da povjeruje da ima 30 godina.

Owner Got A #Cat In 1988, Probably Did Not Expect To Throw Him A #Birthday Party 30 Years Laterhttps://t.co/bfueXfBaA6 pic.twitter.com/bovNKpWkPu — Oden (@Gjallarhornet) June 4, 2018

Rable je nedavno imao pravu rođendansku zabavu, koja je organizovana kod lokalnog veterinara, a za svoj veliki dan dobio je najfiniju mačju hranu i besplatni pregled.

Beautiful story of a remarkable cat who just turned 30 years old >



Rubble, much loved by owner Michele Fosterhttps://t.co/mOkByrkYjl pic.twitter.com/cQION6eL7K — Fiona Lang (@fiona_lang) June 5, 2018

Since Turning 30 Years Old, Rubble May Be England’s — And The World’s — Oldest Cat https://t.co/hjNdxLrdzw pic.twitter.com/YjOtnbDao0 — HOPE4LOVE (@_HOPE4LOVE_) June 6, 2018

(b92)