Najusamljenijeg slona na svijetu čeka bolji život

Slon Kavan, koga zovu "najusamljeniji slon na svijetu" biće uskoro premješten iz pakistanskog Zoološkog vrta u Kambodžu, gdje će imati bolje uslove života.

Tim povodom, u Pakistan je došla poznata pjevačica i glumica Šer, koja se javno zalagala da se Kavanu obezbijedi bolji život, prenosi B92.

Iz bezbjednosnih razloga, plan posjete Šer nije javno objavljen, ali pakistanski zvaničnici kažu da se danas sastala sa premijerom Imranom Kanom i da će bez sumnje posjetiti Kavana.

Slon je u Zoološkom vrtu već 35 godina, a partnera je izgubio 2012. godine. Veterinari su mu dijagnostifikovali poremećaj ponašanja zbog izolacije.

Zbog boljih uslova, nakon godina lobiranja aktivista i grupa za zaštitu životinja ovaj slon će u nedjelju biti poslat u Kambodžu gdje će imati novo utočište, rekao je Martin Bauer iz organizacije Četiri šape, koja se četiri godine borila za njegov premještaj.

Oni su obezbijedili i medicinski tretman, jer će mu čak i kada bude u Kambodži trebati višegodišnja fizička i psihološka pomoć.

Zbog loših uslova života, sud je u maju naredio zatvaranje zoološkog vrta u Islamabadu, u kome je Kavan živio svih ovih godina.

.@cher is in Pakistan for the departure of the “world’s loneliest elephant” from an Islamabad zoo. Kaavan has lived at the zoo for 35 years. He lost his partner 8 years ago and has behavioral issues because of his isolation. He’s heading to Cambodia for a better life. pic.twitter.com/6O0tDQPgGx