Najveći mačak na svijetu je pravi nježni džin

Julija Minina je novim objavama na društvenim mrežama podsjetila pratioce da je vlasnica vjerovatno najveće mačke na svijetu. Ovog puta, pored kućnog ljubimca, snimila je i svoju dvogodišnju kćerku.

Mačak, kome je nadijenuto ime Kefir, toliko je porastao, da može da stoji "rame uz rame" sa dvogodišnjim djetetom.

Julija Minina iz Rusije kaže da njenu ogromnu mačku mnogi često pomiješaju sa psom.

O tome da posjeduje neuobičajeno velikog mačora, fotografijama i vidoe-snimcima, Julija je još ranije obavijestila svoje pratioce, a sada se vidi, koliko je životinja velika u odnosu na njenu kćerku Anečku.

Uprkos tome što su mačke rase mejn kun poznate kao velike i poseduju debeli dvostruki sloj dlake, oni su zapravi nježni divovi koji su prijateljski orijentisani prema ljudima.

Mnogi ih nazivaju i plašljivim džinovima.

Kefir the cat isn't even 2 years old yet, so is still growing. He already weighs 12.5 kg. NEVER forget to leave the milk out! #Caturday pic.twitter.com/NHghJsrcnO