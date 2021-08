Nakon dva dana grbavi kit oslobođen iz mreže za ajkule

Australijski pomorski spasioci su nakon dva dana uspjeli da oslobode grbavog kita koji se upleo u mrežu za ajkule kod Zlatne obale u Kvinslendu.

Spasioci nisu uspjeli da uklone male dijelove mreže, ali kit je, bez obzira na to, slobodno zaplivao.

Stručnjaci su zaključili da je bezbjedno da kit nastavi svoje putovanje.

Kit se u utorak zapleo u mrežu za ajkule dugačku 200 metara.

Spasilačku operaciju vodili su Pomorski park za sisare Sea World i Ministarstvo ribarstva Kvinslendapark, ali je spasavanje moralo da bude zaustavljeno kasno sinoć zbog nemirne vode.

Na kita dugog osam metara postavljen je odašiljač kako bi mogao da bude lociran da bi se spasavanje nastavilo.

Prije nego što su ga oslobodili, kit je punih 55 kilometara vukao mrežu kroz more.

