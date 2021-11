Napušteni pas u Kini kupljen na aukciji za 25 hiljada dolara

​Na maratonskoj onlajn aukciji, napušteni pas koji je postao internet senzacija u Kini prodat je za 160.000 juana (25.000 dolara).

Osmogodišnji pas rase šiba inu po imenu Deng Deng prodat je na aukciji koju je pokrenuo sud u Pekingu za 320 puta veću sumu od početne tražene cijene, navodi se u podacima aukcijske platforme koja pripada gigantu e-trgovine "Alibaba" koja omogućava striminge uživo.

Aukcija je trajala 29 sati, a privukla je 480 ponuđača i imala je više od 165.000 pregleda. Na sajtu se ne navodi ko je kupac.

Dog is auctioned for $ 25,000 after 7 years of being abandoned Abandoned by the former owner at a pet training center since 2014, Deng Deng was lonely for a long time before attracting interest at an auction.#shiba pic.twitter.com/Hv1fCGFIKb