Naučnici objasnili način kretanja leteće zmije

Tim naučnika sa Univerziteta "Virdžinija Teh" ("Virginia Tech") objavio je u rad u kojem je objasnio način na koji se leteća zmija (Chrysopelea paradisi) kreće kroz vazduh prelazeći sa jednog drveta na drugo.

Leteća zmija živi na jugu i jugoistoku Azije, a naučnici tvrde da ona uspijeva pa se prelazi sa jednog drveta na drugo tako što klizi kroz vazduh.

Vođa tima naučnika koji je učestvovao u istraživanju Isak Jeton je za CNN rekao da ove zmije prave talasast pokret dok se kreću u vazduhu, kao što to čine i prilikom kretanja na kopnu, kao i da su željeli da otkriju zašto se one kreću na taj način. Jeton tvrdi da sada razumije zašto je to tako. On naime smatra da talasasto kretanje sprječava da se zmija prevrne ili da prokliže, a takođe im omogućava i da pređu veće razdaljine.

Leteća zmija

Naučnici su sproveli eksperimente sa pravim zmijama na zatvorenom, u okviru univerziteta, a takođe su razvili i kompjuterski model.

U narednoj fazi istraživači će posmatrati kako zmije skaču sa drveta na drvo ili klize u realnim uslovima, dok će cilj biti da se prouči način na koji se ove zmilje podižu i okreću u vazduhu, rekao je Jeton.

Istraživanje je objavljeno u časopisu "Nejčr fiziks" ("Nature Physics").

