Neobična plava morska bića na obali Kalifornije (VIDEO)

Neobične plava bića, Velela Velela stanovnike okeana, na desetine njih se pojavilo na obali u južnoj Kaliforniji.

U prošlosedmičnoj objavi na Facebooku, Nacionalna morska obala Point Reyes potvrdila je da su stvorenja slična mrljama Velela Velela ili ravni hidroidni polipi.

"Velela Velela žive u otvorenom okeanu, ali ih se često može vidjeti izbačeno na plažama u Point Reyesu, u proljeće i ranim ljetnim mjesecima kada ih jaki vjetrovi izguraju na obalu,” objašnjeno je u objavi.

A Bouy Barnacle (Dosima fascicularis) reaching out with its "arms" to try and catch some food in the water - an a blink and you'll miss it appearance by a passing By the Wind Sailor (Velella velella) County Clare, Ireland. pic.twitter.com/S0vmCIvVgB