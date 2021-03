Neobična potjera na ulicama sibirskog grada, medvjed jurio muškarca

Uznemirena životinja snimljena je kako juri muškarca ulicom prohladnog sibirskog grada ubrzo poslije bjekstva iz lokalnog hotela.

Bizarni snimak snimljen je u Nižnjevartovsku u zapadnom Sibiru. Mještani su bili zbunjeni nakon što su bili svjedoci prizora mrkog medvjeda koji je lutao ulicama centra grada.

Životinja je bila daleko od svog prirodnog staništa, s obzirom na to da se našla u prilično velikom gradu sa nekih 280.000 stanovnika i da nema šuma u ​​blizini.

Na snimku koji su očevici uspjeli da snime kamerom vidi se čovjek koji je uočava medvjeda dok uznemireno razgovara telefonom, a životinja mu prilazi sve bliže. Slijedi dramatičan trenutak kada počinje da ga juri.

Angry bear chases a man down the street of a chilly Siberian city MORE: https://t.co/UARX01nFbR pic.twitter.com/4MlkhUKwPv

Nakon kratke potjere, čovjek pravi pauzu prelazeći ulicu i ostavljajući svog progonitelja da ga udari autobus koji dolazi.

Srećom, priča se razrešila više ili manje pozitivno za sve učesnike, uključujući i "krznenog momka", tačnije djevojku, jer je kasnije otkriveno da je u pitanju bila ženka medvjeda. Vozilo ju je udarilo, ali je nije ozbiljno povrijedilo zahvaljujući brzim reakcijama vozača autobusa, a ubrzo ju je uspavao i odveo tim za kontrolu životinja, koji je brzo stigao na mjesto događaja.

Extreme sports in the town of Nizhnevartovsk, western Siberia, as man is forced to sprint away from bear. Both man and beast escaped without injury. pic.twitter.com/VbE3529LEz