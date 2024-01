Nepristojna ponuda: Davali 200.000 dolara za psa (VIDEO)

​Korisnica TikToka, Aleksis Eliot na toj je platformi ispričala da je njoj i suprugu neko ponudio 200.000 dolara za njihovog ljubimca, štene dobermana.

"Rekla sam suprugu da nema šanse jer sam je ja rodila. Biste li vi prodali svog psa za 200.000 dolara? To je moja beba, to je moje dijete. Nema novca za koji bih je prodala, ali me zanima bi li ljudi uzeli toliki novac", rekla je u videu.

Snimak je pregledan više od 1.5 miliona puta, a u komentarima je nastala rasprava.

Ljudi su se izjašnjavali da li bi prodali svog ljubimca za 200.000 dolara.

"Nikako! Oni koji pristanu na prodaju ne bi ni trebali imati psa", "U ovoj ekonomiji? Da", "Tako brzo bih trčala i spakirala njegovu torbu", "Nadam se da bi mu bilo lijepo u novoj obitelji", "Ne bih psa, ali bih supruga", "Ako je štene, onda bih, ali ako ga imam godinama, onda ne", "Nikad, srce mi se slama od same pomisli da napustim svog psa", komentarisali su korisnici TikToka, prenosi "Index".

