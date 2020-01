Nevjerovatan snimak: Lavovi mu skaču u zagrljaj

Snimak na kojem se čovjek igra sa čoporom lavova postao je viralan na društvenim mrežama, internet gori zbog ove neobične situacija.

Na snimku je poznati borac za prava životinja i zvijezda društvenih mreža Dean Schneider, a bukvalno ga dočekuje cijeli čopor lavova. On ih grli i ljubi, a oni mu doslovno skaču u zagrljaj.

"Schneider je podijelio ove snimke na Twitteru i napisao je da daljina najbolje pokazuje koliko nedostajemo jedni drugima.

"Biti voljen i dočekan od strane cijelog čopora je nešto najljepše u mom životu. Ovo je razlog zbog kojeg sve radim", napisao je on.

DISTANCE makes Us realize how CLOSE we want to be with one another Being loved and welcomed by the entire Pride like this is the most satisfying and beautiful thing in my life! This is the reason for Everything I Do (1) • pic.twitter.com/oh6EuPYPRV