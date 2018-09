Njemačka doga – jedna od najstarijih i najvećih pasmina na svijetu

Njemačka doga je pas na koji je svoju pažnju privukao najprije veličinom. Pored toga što je ovo jedna od najvećih rasa pasa ona je i najstarija, koja kako joj samo ime kaže potiče iz Njemačke.

Zbog masivnog i impozantnog izgleda stalno im raste popularnost kojoj ne šteti ni teškoća održavanja ovako velikog psa i brojni problemi koji uz to idu. Šta više vlasnici ih najčešće koriste kao kućne ljubimce, dok ređe kao izložbene ili lovačke pse.

Istorija i nastanak rase

Njemačka doga je nastala od starog engleskog mastifa i irskog vučijeg hrta još u 13- om vijeku. Ovi psi su nastali zbog pojačane potrebe za rasom koja bi se dobro pokazala u lovu. Veoma brzo rasprostranili su se u Njemačkoj, a njihova veličina i snaga doprinosila je time da love i veliku i krupnu divljač.

Njova brzina i izdržljivost najviše je pogodovala lovcima koji su lovili divlje svinje. Polako psi su postali izuzetno popularni kod krupne vlastele, a tome je doprinosio i njihov izgled koji je bio prilično impozantna. Pošto su ovo bili korisni, a veliki psi svi bogatiji ljudi željeli su da ih poseduju kako bi najprije oduševili sve njihovom veličinom, a zatim i ostalim spobonostima kojima je rasa nadarena.

Iako su psi postali popularni u Evropi tokom 15. vijeka u Sjedinjene Američke Države došli su tek u kasnom 19-om vijeku. Ipak iako je stigla nešto kasnije brzo je postala popularna, a njihova popularnost i dan danas bilježi konstantan rast. Bitno je istaći da postoji velika kontroverznost kada je poreklo rase u pitanju. Veliki broj tvrdi da je doga nastala tek u 19. vijeku. Ipak jasno je da su se prvi primjerci rase pojavili mnogo ranije, a pas kakvog danas viđamo na ulici svoj oblik je poprimio nešto kasnije različitim ukrtanjem i miješanjem rasa.

Karakteristike rase

Njemačka doga pripada grupi molosa, a pored ovog poznata je još i pod nazivima njemački mastif, nežni div i dane. Prosječna visina mužijaka iznosi od 76 do 86 cm, dok njegova težina se kreće u rasponu od 54 do 90 kg. Visina ženki iznosi od 71 do 81 cm, a njihova težina od 45 do 59 kg. Životni vijek ove rase pasa je u prosjeku od 6 do 8 godina.

Karakter i glavne osobine rase

Ovo je rasa pasa koja može dijelovati prilično agresivno i zloćudno zbog svoje veličine, ali treba da zapamtite da su to veoma nježni psi čije je glavna osobina druželjubivost i veoma mirna narav. Oni su privrženi vlasniku i porodici i pravi su dokaz da pas može bit najbolji čovjekov prijatelj. Smireni su, smeli i uvijek poslušni. Obožava djecu i savršeno će se slagati sa njima. Izuzetno je inteligentan i oštruman, uvijek će znati gdje mu je mjesto.

Dresura njemačke doge

Njemačka doga je veoma poslušan pas koji brzo uči pa sa njegovom dresurom ne bi trebali da imate vremena. Njima nije potreban pretjerano autoritativan vlasnik, šta više savršeno će se uklopiti i sa nešto povučenijim vlasnikom. Uz adekvatno socijalizaciju mogu živjeti u zajednici sa drugim životinjama.

Opšti izgled rase

Doga je jedna od najvećih rasa pasa čiji izgled masivnog tijela prati i masovna glava koja je veoma skladna sa tijelom. Pravougaonog je oblika, uska sa veoma dobro razvijenim uglovima. Gornje linije na čelu i na njušci uvijek moraju biti paralerno. Usne su im tamne sa veoma istaknutim uglom. Vilica je dobro oblikovana i izuzetno široka sa zdravim i jakim zubima kojih ima 42 komada. Oči su okrugle nisu ni previše male, ali ni buljave. Uši su visoko postavljenje veoma blizu jedno drugog. Uši mogu biti kupirane i nekupirane. Vrat im je dug prepun mišića. Leđa su veoma kratka i napreta u ravnoj liniji padaju unazad. Slabine su široke i zaobljene. Rep je usađen visoko dugačak, širok pri početku a sužava se ka vrahu. Grudi su dobro postavljenje široke sa snažno izraženim podgrudima. Prednje noge su izuzetno mišićave. Plećka je duga i koso postavljena sa nadlakticom.

Boje u kojima se može javiti

Njemačka doga je usljed prirodne selekcije i ukrštanja razvila se u više različitih boja. Pri uzgoju se ovih pet boja nikako ne smeju mešati a to su: žuta, tigrasta, crno - bijela, crna i plava. Kod crno – bijelih doga osnovna boja je bijela bez crvenih tonova, a crna boja se javlja u okviru crnih pijega raspoređenih po cijelom tijelu. Crne doge imaju dlaku izrazito crne boje gdje su dozvoljene bijele oznake. Žute doge imaju boju dlake koja varira od zlatnoćuto do oker žute boje. Tigraste doke imaju kao osnovnu boju svjetlo zlatnožutu boju sa crnim ravnomjernim i jasno ogranhičenim prugama. Plave doge su čeličnoplave boje koje mogu imati bijele oznake na grudima i šapama.

Njega i održavanje

Njemačka doga je veoma zahtjevan i skup pas za održavanje i to pretežno zbog njegove veličine. Potrebna je velika dnevna količina hrane koja bi ga zasitila. Pored toga njima je potrebna svakodnevna fizička aktivnost koju mogu zadovoljititi bilo trčanjem bilo dugom šetnjom uz povodac. One su izuzetno snažne pa zbog toga njihovi vlasnici često ih drže napolju što je pogrešno. Doga je nežan i krh pas za kojeg je preporučljivo da se drži u stanu ili kući. Samo trebalo bi da povedete računa o tome da ima dovoljan prostor za spavanje, kao i da to mjesto bude veoma udobno. Oni mogu da balave što može da zahteva dodatnu negu vidu brisanja. Četkanje dlake je dovoljno jednom nedjeljno dok u periodima linjanja tri do četiri puta nedeljno.

Bolesti od kojih najčešće može da oboli Njemačka doga

Sa životnim vekom od 6 do 8 godina doga je pas koji iako izgleda impozantno i snažno je veoma osjetljiv i nežan pa tako veoma lako se može desiti da zadobije neku bolest. To mogu biti nasledne bolesti ili neke koje se dobijaju uglavnom neadekvatnom brigom o psu. Ako posedujete dogu bilo bi preporučljivo da je svakih šest mjeseci vodite kod veterinara na redovne kontrole gde bi veterinar testirao srce, laktove, kukove, oči i krv. Bolesti od kojih doga može oboljeti uglavnom su: torzija želuca, koronarna arteijska bolest, Kardiomiopatija, cervikalna vertebalna anomalija, katarakta, displazija lakta, osteosarkom, opsesivno - kompulsivni poremećaj, hipetrofična osteodistrofija i glaukom.

Ishrana

Kod njemačke doge veoma je važna ishrana šteneta jer tada ovaj pas može da pojede najveću količinu hrane. Jako je važno da ga hranite hranom koja sadrži sve vitamine, minerale i proteine kako bi doga brzo napredovala i izrasla u zdravog psa. Najbolje bi bilo da ih u prvih godinu dana hranite sa granulama ili nekom drugom vrstom industrijske hrane i to tri puta dnevno gdje bi ste uz granule u ručak ubacivali i neku vrstu mesa. Naravno svaki pas ima drugačiji metabolizam , svaki je priča za sebe pa tako trebalo bi da sami menjate i isprobavate različite varijante u ishrani dok ne pronađete onu koja mu najbolje odgovara.

Ipak odgajivači preporučuju da se koriste granule koje sadrže udeo proteina od 24% i udio masti od 12%. Nakon dvije godine možete početi da vašeg psa hranite jednom dnevno. Opet napominjemo da količina hrane zavisi od samog psa, njegovih dnevnih aktivnosti ali i urođenih životnih navika. Njegov obrok bi tada trebao da sadrži 80% mesa i kosti, dok bi ostalih 20% ravnomerno trebalo da bude raspoređeno na povrće, mlijeko i mlječne proizvode i žitarice. Trudite se da vašeg psa hranite uvek u isto vrijeme sličnom količinom hrana, a izbjegavajte da mu dok vi jedete dajete vašu hranu da proba.

Parenje

Nije preporučljivo da samostalno bez konsultovanje veterinara ili odgajivača parite vašu dogu. Ovo je izuzetno velika rasa pasa što znači da samo parenje jeste nešto komplikovanije kao i rađanje štenaca koje zbog njihove veličine može često biti problematično i zahtevati carski rez. Zatim njemačka doga se rađa u pet varijanti, a ono što malo ljudi zna jeste da se ne smiju pariti određene boje jedna sa drugom. Tako na primjer plave doge se ne smiju pariti ni sa jednom drugom bojom, dok parenje dvije žute ili dvije tigraste daje štence blijede boje i veoma lošeg zdravlja. Zato bi prije bilo kakvog parenje trebalo da se posavjetuje sa licem koje je stručno i koje će moći bolje da vas uputi u čitav proces.

(ljubiteljipasa.com)