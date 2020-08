Njemačka uvodi nova pravila: Psi moraju da se šetaju

Psi moraju da se šetaju - najmanje dva puta dnevno, kaže njemačka ministarka poljoprivrede. I zato planira da uvede nova pravila za vlasnike pasa. A ko će to da kontroliše? Pa pokrajine, odgovara savezna ministarka.

Njemačka ministarka poljoprivrede Julija Klekner (CDU) namjerava da psima zagarantuje dovoljno šetnje i pažnje, ali i da uvede stroža pravila za transport domaćih životinja, odnosno kućnih ljubimaca, kao i za njihovo odgajanje.

Ministarstvo poljoprivrede najavljuje da bi nova uredba trebalo da bude objavljena u prvim mjesecima sljedeće godine. Ministarka Klekner već je pripremila nacrt, koji bi još trebalo da se usaglasi s pokrajinama i stručnim udruženjima.

Šetnja - najmanje dva puta dnevno

Uredba bi trebalo da, između ostalog, obavezuje vlasnike pasa da svojoj životinji obezbijede najmanje dvije šetnje dnevno, ukupno sat vremena, van kaveza odgajivačnica.

"Domaće životinje nisu plišane mede - moraju se uzeti u obzir njihove potrebe", izjavila je ministarka za njemačku agenciju DPA.

Psi moraju dovoljno da se kreću i ne bi smjeli da budu ostavljani predugo sami. Privatni i profesionalni odgajivači morali bi da sa svojim štencima provode najmanje četiri sata dnevno, kako bi se navikli na ljude.

Takođe bi trebalo da se reguliše da jedan odgajivač može istovremeno da se brine o najviše tri legla - dakle o potomstvu jedne kučke. Vezivanje pasa, odnosno držanje pasa stalno na lancu trebalo bi u osnovi da bude zabranjeno, odnosno da se dozvoljava samo pod određenim okolnostima.

Kontrola u nadležnosti pokrajina

Na pitanje - kako bi sve to trebalo da se kontroliše, posebno kada je riječ o privatnim vlasnicima životinja, portparolka ministarke odgovorila je da su za to nadležne pokrajinske službe. Ali one neće sigurno da zvone kod svakog vlasnika psa na vrata i pitaju da li je prošetao svog ljubimca. To se prije svega odnosi na one koji kučiće drže u kavezima, dakle na odgajivačnice.

Ministarka Julija Klekner želi takođe da propiše da transport životinja u Njemačkoj smije da traje najviše četiri i po sata, ukoliko temperature pređu 30 stepeni celzijusa.

"Baš tokom ljeta i kada su temperature visoke, morali bismo da spriječimo da životinje dodatno pate", kaže Kleknerova i dodaje:

"Zbog toga sprovodim stroža pravila transporta, koja nadilaze pravila na nivou Evropske unije".

Pored najavljenih novih pravila, vlasnici pasa u Njemačkoj obavezni su i da plaćaju porez za svoje ljubimce.

To npr. u Bonu iznosi 150 evra godišnje ukoliko imaju jednog psa - za drugog psa 192, a trećeg i svakog sljedećeg 240 evra godišnje.

Porez za "opasne pse" (pse za borbu) godišnje iznosi 780 evra - za prvog psa. Za drugog opasnog psa i svakog sledećeg 1.020 evra.