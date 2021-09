Njemački ovčar zapjevao svjetski hit

Čak iako ne slušate stranu muziku sigurno ste nekada čuli čuveni hit Vitni Hjuston, "I will always love you".

Izgleda da ga je i jedan pas čuo toliko puta da je već na prve taktove počeo da je pjeva.

Poznato je da psi mogu da izraze emocije na mnogo različitih načina. Kad su tužni oni zavijaju, kad su ljuti reže i laju. Ipak, rijetko koji od njih može da zapeva. I to uz zvuke jednog od najvećih svetskih hitova.

Upravo to je bio razlog zašto je vlasnik jednog njemačkog ovčara odlučio da pjevanje svog psa snimi kamerom i podijeli ga sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Video je ubrzo postao viralan, a prikupio je i mnogo lajkova.

On je u videu objasnio da svaki put kad pusti čuveni hit I will always love you koji peva Vitni Hjuston pas počne da pjeva.