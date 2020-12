Novo otkriće - hobotnice disciplinuju ribe koje im pomažu u lovu

Naučno otkriće koje čini se savršeno odgovara ovoj godini dolazi iz Lisabona, a stručnjaci sa gradskog univerziteta utvrdili su bizarno ponašanje hobotnica koje su snimili kako pipcima bez razloga udaraju ribe koje im se približe.

Biolog Eduardo Sampajo podijelio je kolaž snimaka na kojima se mogu vidjeti različite hobotnice kako svoje frustracije iskaljuju na ribama koje im se približe.

Portugalski stručnjaci su tek objavljenoj studiji čudno ponašanje hobotnica nazvali naučnim žargonom "aktivno premeštanje" riba.

Tako su primijetili da se u Crvenom moru vrsta hobotnice octopus cyanea u lovu uobičajeno udružuje sa nekim vrstama riba.

Ribe obično imaju ulogu da zarobe plijen na određenom prostoru, plivajući oko njega i ne dozvoljavajući mu da bježi dok ne dođe hobotnica, koja nanosi smrtonosan udarac i posle sa njima dijeli obrok.

Octopuses punch fishes. YES. OCTOPUSES. PUNCH. FISHES!! Our new paper is out on @ESAEcology, showing that octos express this behavior during collaborative hunting with other fishes. This was probably the most fun I had writing a paper. Ever! (small)https://t.co/Vwg9BoaSUo pic.twitter.com/PIYuVXpM9t