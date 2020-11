Ognjenka putovala do Sudana maršrutom zacrtanom u genima

Prvi orao zmijar u Srbiji prstenovan telemetrijskom opremom, Ognjenka, koju su roditelji ovog ljeta odgajali na Vršačkim planinama, stigla je u Sudan. Zahvaljujući satelitskom odašiljaču koji je do sada korišćen samo za bjeloglave supove, naučnici i ornitolozi došli su do dragocjenih podataka sa Ognjenkinog prvog selidbenog putovanja.

Put od pileta do mlade ptice koja je uspješno savladala sve prepreke tokom migratornog leta do dalekog Sudana, Ognjenka je prešla za samo četiri mjeseca.

Toliko je trajalo njeno odrastanje na Vršačkim planinama, gdje je sticala prva letačka iskustva i pripremala se za najvažniji put u životu – seobu koja je podrazumijevala 6.000 kilometara i 20 dana skoro neprekidnog letenja.

Zahvaljujući satelitskoj opremi, naučnici u Srbiji prvi put su mogli da prate seobu jednog orla zmijara i zabilježe dragocjene podatke.

"Znamo da je najviša visina na kojoj je Ognjenka letela bila nepunih 3.000 metara, tačnije 2813. Najveća brzina kojom se kretala bila je 84 kilometra na sat, u proseku, dnevno je prelazila 277 kilometara, praktično se nije mnogo zadržavala na tačkama. Samo je letela. Znamo da je kretala na put oko 9.30 pre podne, a da je let završavala tog istog dana negde oko 17 časova. Svakog dana letela je po sedam-osam sati, neprekidno", kaže Milivoj Vučanović, ornitolog i čuvar prirode na Vršačkim planinama.

Maršruta u genima

Strijepili su svi koji su pratili Ognjenkin put, hoće li savladati sve prepreke, naročito dio na Bliskom istoku, gdje svake godine strada veliki broj ptica selica, jer ih tamošnje lokalno stanovništvo lovi i ubija. Srećom, Ognjenka je na odredište stigla iscrpljena, ali zdrava, i bez ijedne greške.

"Ta maršruta je prilično ucrtana u njenoj genetici i parametrima koje je naslijedila od roditelja. To je interesantno i za ljude koji se bave pticama, a naročito za one koji nemaju taj uvid da je ona od trenutka kada je poletjela do trenutka kada je stigla u Sudan kao da je sto puta tuda proletjela, jednostavno išla tom stazom i prilično sigurno stigla do svog odredišta", objasnio je Milivoj Vučanović.

Sada svi sa nestrpljenjem čekamo da se Ognjenka na proljeće vrati kući. Vršačke planine su za nju siguran dom i utočište i mjesto gdje će i sama, kroz nekoliko godina podizati mladunce.

Ukoliko Ognjenka nađe partnera, oni će biti treći par orlova zmijara koji se gnijezde na Vršačkim planinama, od ukupno dvadeset parova koliko ih je u cijeloj Srbiji.

(RTS)