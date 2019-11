On je postao novi nacionalni simbol izolovane azijske države

Turkmenistan, izolovana i autoritarna država, dobila je za nacionalni simbol i drugu životinju pored konja - alabajskog ovčara, zahvaljujući naklonosti predsjednika države toj rasi pasa.

Kako je objavio predsjednik Gurbanguli Berdimuhamedov, psi te rase, sa zaobljenim grudima i snažnim čeljustima, već četiri milenijuma prate nomadska plemena i njihova stada u lutanju pustim teritorijama današnjeg Turkmenistana.

Prvi Turkmeni su "u konjima vidjeli svoj san a u alabajskom ovčaru svoju sreću", naveo je svemoćni lider, i sam u centru kulta ličnosti, u priči koja je objavljena ove godine.

Berdimuhamedov je u septembru vladi predstavio poemu o psu, "simbolu uspjeha i pobjede", koja je u međuvremenu pretočena i u pjesmu.

On je nedugo potom iznio i planove o spomeniku psu u glavnom gradu Ašhabadu, visine do 15 metara, što je čast koju je do sada imao samo konj rase ahal-teke, nacionalni simbol proslavljen u brojnim Berdimuhamedovljevim radovima.

Alabajski ovčar je podvrsta centralnoazijskog ovčara a u Turkmenistanu se smatra nacionalnim naslijeđem i izuzetnom rasom.

Za upućenije posmatrače izolovanih turkmenistanskih vlasti, česta pojavljivanja Berdimuhamedova s alabajskim ovčarom su više od običnog lokalizma.

Taj pas je dio pokušaja dokazivanja drevnog postojanja turkmenskog naroda, iako je centralna Azija vjekovima bila područje bez pravih granica kojim su lutala nomadska plemena.

Njih je najvećim dijelom odredio Sovjetski Savez, odredivši međe svih država u regionu, pa tako i Turkmenistana. Poput konja rase ahal-teke, alabajski ovčar je "pomogao državi da konsoliduje ideju da je teritorija Turkmenistana isključivo turkmenska", rekla je Viktorija Klement, istoričarka i autorka knjige "Naučite da postanete Turkmen".

U skladu s logikom zemlje koja već decenijama živi skoro potpuno autarhično, izvoz alabajskog ovčara je zabranjen, a pokušaj kazahstanskog ambasadora da psa izvede iz Turkmenistana 2005. godine je izazvao diplomatski skandal.

Rijetki strani državnici su psa dobili na poklon. Ruski predsjednik Vladimir Putin je djelovao oduševljeno kada mu je Berdimuhamedov poklonio psa za 65. rođendan, 2017. godine.

Alabajski ovčar je takođe izabran za maskotu Azijskih igara borilačkih veština 2017, što je jedan od rijetkih međunarodnih događaja koje Turkmenistan organizuje.

Pas i mimo državne propagande ima važno mjesto u srcima Turkmena, posebno među seoskim stanovništvom. Ašir-aga Išanov (73) sjeća se jedne noći iz svog djetinjstva u šatoru sa svojim dedom, pastirom. Kada ih je opkolio čopor vukova bili su svjedoci borbenih sposobnosti alabajskog ovčara.

Prema njegovim riječima, on i deda su izašli iz šatora probuđeni urlicima i vidjeli kako vuk hvata ovna, prije nego što ga je pas uhvatio za vrat. Ostatak čopora se potom povukao.

Neki alabajski ovčari se obučavaju i za borbe pasa, što je popularna zabava u Turkmenistanu. Međutim, za razliku od lutalica, psi koji predstavljaju naciju nisu prisiljeni da se bore dok ne pretrpe ozbiljnu povredu ili budu ubijeni.

Dovlet Kurikov, koji je više od decenije bio na čelu najvećeg udruženja vlasnika alabajskih ovčara, kaže da se borbe tih pasa zaustavljaju "kada jedan od pasa pokaže strah".

"Ako je moje dijete bolesno, tražiću od žene da pozove ljekara. Ako je moj pas bolestan, sjedeći pored njega dan i noć i neću jesti dok on ne počne da jede", rekao je Kurikov, čiji je pas Gaplan, što znači "Tigar", osvajač državnog šampionata za 2018. godinu. Gaplan je težak 100 kilograma.