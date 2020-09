Ostavio otključan telefon, pronašao selfije mačke koji su postali hit

Vlasnik mačke veoma se iznenadio kad je ostavio otključan mobitel na pultu i pronašao selfije koje je navodno okinuo njegov ljubimac.

Kevin Rusnak na Twitteru je podijelio fotografije svoje mačke Dobi koje je ona slučajno napravila kad je prolazila preko telefona, prenosi portal "Index".

"Šta se događa kada ostavite otključan telefon na kuhinjskom pultu?" napisao je Rusnak uz fotografije koje su oduševile hiljade ljubitelja mačaka.

"Vaša mačka stane na njega i počne okidati selfije", dodao je.

