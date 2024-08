"Otkinula mi je komad kože": U Jadranskom moru sve više riba koje grizu

​Da li vas je u moru nekada ujela riba? Ništa čudno. I ovog ljeta bilo je primjera "napada" ušate ribe na kupače.

Ivica je, igrajući se sa djecom u plićaku, osjetio ujede.

"Riba je počela lagano da mi gricka petu, tako da se mogu osjetiti ti lagani ugrizi, što mi nije previše smetalo sve dok nije počela da postaje agresivnija i na kraju je uspjela da mi otkine komad kože sa noge", rekao je Ivica Kocijan, piše "Dnevnik.hr".

"Sada, u toplije doba godine, njihov metabolizam se ubrzava i traže neke dodatne izvore ishrane, a jedan od izvora je uklanjanje parazita sa većih riba ili sisara, tako da im ljudi zapravo odgovaraju. Oni vide bradavice i rane, a najčešće kada vide ranu, onda im je najslađe da grickaju", kaže poznavalac ribe, Pero Ugarković.

Nema razloga za strah. Ova riba je stalni stanovnik Mediterana i Jadrana, vrsta navikla na ljude i kupače i nije opasna.

"One se zalete i nemaju zube poput orade, samo se sudare i otkinu komadić kože sa nogu ljudi i to je simpatično. Preporučio bih ljudima da ako imaju otvorene rane, ne bi trebalo da ulaze u more zbog sebe", objašnjava Velimir Vrzić, ronilac i podvodni istraživač.

Ušate su srebrno-siva riba sa crnim prstenom na dnu repa. Oni su čest ulov ribara.

Lidija ih lovi i zna svaku tajnu.

"Ušata je riba iz struje, lovi se noću i na struji. Pečemo je, s tim da moraju da budu lepi krupni komadi, a ima ih, samo treba imati volje i strpljenja", rekla je Lidija Vidas, pecaroš ŠRD Tunera iz Jadranova.

Poruka svim kupačima: Obazrivo u Jadranu jer zbog velikih vrućina on polako postaje dom novim, opasnijim vrstama na koje nismo navikli, prenosi "b92".

