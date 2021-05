Otkrila psima svoje ime, njihova reakcija nasmijala svijet

Rijetki ljudi su svojim ljubimcima otkrili svoje ime. Među njima je i Tejlor.

Ova žena je shvatila da svojim psima nikad nije rekla kako se zove pa je to odlučila promijeniti.

Pozvala je Rugera, koji je u njenom domu već pet godina, i Lolu, s kojom krov dijeli čak 12.

Zamolila je svoje pse da sjednu, a onda im rekla: "Moje ime je Tejlor".

Psi su je znatiželjno gledali, a kad su čuli šta je izgovorila, pogledali su se u nevjerici.

Snimak je osim na TikToku postao viralna i na drugim društvenim mrežama.

