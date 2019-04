Otkrivena sudbina Asanžovog mačka

Mačak Kastro osnivača organizacije Vikiliks Džulijana Asanža se nalazi na bezbjednom mjestu, napisala je na Twitteru ta organizacija.

"Možemo da potvrdimo da se mačak nalazi na bezbjednom mjestu. Asanž je zamolio svoje advokate da ga spase od prijetnji Ambasade sredinom oktobra (2018. godine). Oni će se opet sresti na slobodi", navodi Vikiliks.

Kao potvrdu svojih riječi Vikiliks je objavio snimak na kojem se vidi kako Kastro sjedi pored televizijskog ekrana na kojem se prikazuje hapšenje njegovog vlasnika, pa se na osnovu toga može zaključiti da je klip nastao nedavno.

U posljednje dvije godine mačak koji je živio u Ambasadi Ekvadora je postao slavan. On je imao i svoj profile na društvenim mrežama.

Međutim, prije nekoliko mjeseci je odjednom nestao. Kada je Asanž uhapšen, mediji su javili da je Kastro najvjerovatnije predat skloništu za domaće životinje.

We can confirm that Assange's cat is safe. Assange asked his lawyers to rescue him from embassy threats in mid-October. They will be reunited in freedom. #FreeAssange #NoExtradition pic.twitter.com/zSo8RfXXc9