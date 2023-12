Otkriveno najveće morsko čudovište

Naučnici su pronašli ogromnu lobanju morskog praistorijskog "čudovišta" – pliosaurusa, u engleskom okrugu Dorset. Pliosaurus je živio u okeanima prije otprilike 150 miliona godina.

Otkrivena lobanja morskog reptila, dugačka je dva metra, i jedna je od najbolje očuvanih primjeraka najranijih poznatih životinjskih grabljivaca. Kako prenosi BBC, ovo je jedan od najvećih i najbolje sačuvanih primjeraka, a paleontolog Stiv Ečes kaže da je posebno značajno što je on kompletan.

"Donja vilica i gornja lobanja su spojene zajedno, kao što bi bile u životu. Širom svijeta, jedva da postoji primjerak koji je ikada pronađen do tog nivoa detalja. A ako jesu, nedostaje mnogo dijelova, dok ovaj, iako malo je izobličen - ima sve kosti prisutne. Dugi i oštri zubi kao žilet, dokazuju da je ova životinja mogla da ubije jednim ugrizom. Pliosaurus je bio vrhunska mašina za ubijanje i sa dužinom od 10-12 metara, sa četiri moćna uda nalik na peraje koji su se pokretali velikom brzinom, bio je vrhunski grabežljivac u okeanu", kaže Ečes.

Na ogromnoj lobanji, istraživači su utvrdili, ostalo je čak 130 oštrih zuba.

