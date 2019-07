Ova antilopa je hit na internetu

Ponekad sportske poteze ne moraju nužno da izvode ljudi na sportskim borilištima. Jedan takav izvela je antilopa koju koju je pojurio lav kada je krenula na jednu, a onda naglo promijenila stranu.

Lav je projurio svom brzinom pored i otišao u prašinu, a antilopa je postala viralna na internetu, pa je dobila mnogo nadimaka.

Jedni je poistovećuju sa Ronaldom koji dribla Pikea, drugi sa Mesijem, a treći sa košarkaškim zvezdama Stefom Karijem i Kajrijem Irvingom.

Pogledajte snimak pa nam u komentarima recite na šta vas podseća ovako moćan "ankle braker".

This is why Africa is Africa. pic.twitter.com/Vq5ZGUWdiX