Ovaj pas jaše talase bolje od mnogih ljudi i drži Ginisov rekord

Keruša Ebi je ušla u Ginisovu knjigu rekorda kao pas koji je surfovao na najdužem talasu, dugom 107,2 metara.

Nevjerovatni podvig odigrao se 2011. godine u Dijegu u Kaliforniji, kada je Ebi na događaju Surf Siti Dog, pobijedila više od 20 drugih pasa protiv kojih se takmičila.

Video snimak na kom ženka kelpija osvaja morske talase, dokazuje njen nevjerovatni talenat. Ponosni vlasnik kuce, Majkl, Ebi je udomio dok je još bila štene.

"Ebi i ja imamo poseban odnos. Kada sam je udomio bila je istraumirana, jer je živjela na ulici. Polako sam sticao njeno povjerenje. Što mi je više vjerovala više mi se približavala. Šetali, smo planinarili, plivali. Jednoga dana se popela na nečiju dasku za surf. To je bio njen prvi talas ", rekao je on i dodao: "U početku samo surfovali iz zabave. Poslije smo počeli da se takmičimo i da pobjeđujemo, pa smo odlučili da za to sazna cijeli svijet", pohvalio se Majkl.

Ebi je sa svojim vlasnikom skakala čak i padobranom iz aviona, ali su beskrajne plaže i divlji talasi ipak nešto što najviše voli.

Majkl i Ebi su još jedan primjer ljubavi, prijateljstva i beskrajnog povjerenja između čovjeka i psa, a ova ljubav je još izraženija kada se radi o udomljenim kucama.

Ko zna možda baš vi udomite nekog psića koji kao i Ebi uđe u Ginisovu knjigu rekorda.

Inače, rasa kelpi je stara rasa koja vodi porijeklo iz Australije, prenosi Telegraf.

Ovaj pas je bio uzgajan kako bi bio sposoban da čuva stada u australijskim klimatskim uslovima koji uključuju visoku temperaturu, grube terene i velike razdaljine.

Posjeduje veliku energiju i sposoban je da obavlja posao umjesto nekoliko pastira zbog čega je veoma cijenjen i izvozi se u mnoge zemlje kako bi čuvao velika stada.