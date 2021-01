Ove rase pasa žive najduže

Na životni vijek psa utiču brojni faktori, od zadovoljavajućih uslova, brige i higijene do zdrave prehrane i količine fizičke aktivnosti.

Prema pisanju Rovera, ovo su neki načini na koje možete utjecati na dugovječnost svog psa, prenosi index.hr:

- zdravo ga hranite - pobrinite se da se dovoljno kreće - zabavite njegov um stimulirajućim igrama - redovno im četkajte zube - posjećujte veterinara - vodite računa o njegovoj higijeni i redovno ga šišajte te četkajte - pazite da ne dolazi u dodir s opasnim predmetima i stvarima

Međutim, i pasmina igra ulogu. Nekim psima u genima je zapisano da imaju šanse poživjeti duže od ostalih. Evo koje su to.

1. Maltezer

Ovi mali, bijeli psi obično požive 15 godina. Paw Leaks kaže da je najstariji maltezer doživio 20 godina.

2. Bigl

Tipičan bigl živi 15 do 20 godina. CesarsWay kaže da je najstariji živući bigl uginuo 2009. godine u dobi od 27 godina.

3. Jazavčar

Minijaturni jazavčari žive 12 do 16 godina, a obično 12 do 14. Najstariji živući jazavčar bio je Chanel, doživio je 21 godinu. Upisao se u Guinnessovu knjigu rekorda.

4. Cockapoo

Nije rijetkost da zdravi cockapoo proslavi 13. rođendan. Ova pasmina, nastala križanjem koker španijela i pudle, obično živi 10 do 14 godina.

5. Shih Tzu

Psići poznati po dugoj dlaci, koji pripadaju pasmini Shih Tzu, u prosjeku žive 12 do 16 godina.

U dugovječnije pasmine ubrajaju se i toy pudl (12 do 18 godina), jorkširski terijer (13 do 16 godina), pomeranac (12 do 16 godina), čivava (12 do 20 godina) i shiba inu (12 do 15 godina).