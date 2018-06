Ovih 10 rasa pasa su najtvrdoglavije

Psi su zaista neodoljiva bića, a razloge zbog kojih ih volimo često je nemoguće je pobrojati. Najviše ih cijenimo zbog njihove bezgranične ljubavi i privrženosti kojom nas svakodnevno daruju.

Ipak, među njima postoje i oni koji svoju privrženost ispoljavaju na krajnje nekonvencionalan način.

Koliko god da nas vole, ukoliko imaju u planu nešto drugo, bez pardona će nam to stavti do znanja, prenosi Petface.

Psi, kojima je tvrdoglavost dominantna crta karaktera, u situacijama kada im tako odgovara ignorisaće svoje vlasnike i neće se libiti da pokažu da im je nešto drugo predmet interesovanja.

Naravno da izuzeci uvijek postoje, ali kako tvrde literatura i različita iskustva, ove rase su proglašene za najtvrdoglavije:

10. Akita Inu

Ova rasa je izuzetno zaštitnički nastrojena, a može da se pohvali i samostalnošću i upornošću. Međutim, nonšalantno će ignorisati vaše naredbe tipa: "Sjedi" ili "Dođi", ukoliko smatraju da je to za njih gubljenje vremena.

9. Šar pej

Ovoj rasi se takođe može pripisati vjernost, upornost i istrajnost. Ali takođe mogu biti uporni baš kao trogodišnjak koji ne želi da ode u krevet. Isto tako neće vas čuti kad im se obraćate, ukoliko im tako odgovara.

8. Lasa apso

Nemojte da vas zavara njegova malena konstitucija. Ova rasa je razvijena od strane tibetanskih monaha kako bi bili psi čuvari. Njihovo neobuzdano krzno ne može sakriti srčano i lavlje srce koje bije u njigovim malim grudima. Takođe su nestašni i tvrdoglavi, a često će biti gluvi na vaše naredbe.

7. Čau čau

Ova stara rasa prvobitno je uzgajana na kineskom dvoru. Poznati su kao mirni i staloženi psi, uvijek odani samo jednom gospodaru. Budući da su veoma samostalni, inteligentni i pronicljivi, nerijetko vole da rade stvari onako kako samo oni zamisle.

6. Koli

Pas ove rase takođe se odlikuje inteligencijom i time što se najbolje osjeća u krugu svoje porodice. Budući da su u prošlosti odgajani kao psi koji čuvaju stada, tada su vaspitavani da odluke donose sami. Ta osobina zadržala se i do dana današenjeg – oni su samostalni u svemu što rade.

5. Erdel terijer

Poznati su kao kraljevi terijera. Njima se mogu pripisati sljedeće osobine: uporni su, samovoljni, razigrani i veoma pametni. Osobina koju bismo posebno izdvojili tiče se toga da ovim terijerima potreban konstantni izazov u životu – i budite sigurni da će ga pronaći.

4. Sibirski haski

Na Jutujubu postoji veliki broj klipova koji nose naziv – tvrdoglavost haskija. Ne manjka im inteligencije ni samostalnosti, a budite sigurni da ako postoji nešto što oni ne žele da urade, na to ih nikako ne možete natjerati.

3. Džek rasel terijer

Kao i većina rasa koje smo do sada naveli, ovi psi su inteligentni, veseli, privrženi porodici u kojoj žive. One što ih možda za nijansu razlikuje od ostalih je što imaju više energije, zahvajujući kojoj će do kraja sprovesti baš svaku svoju ideju i nestašluk.

2. Jazavičari

Da, i oni su inteligentni, veseli, zaštitnički nastrojeni. Na sve to postoji još jedna jako iritantna osobina za sve vlasnike – oni prosto ne razumiju riječ ne.

1. Bigl

Da bismo vam dočarali koliko su ovi psi tvrdoglavi, samo ćemo vam reći da postoji mnogo foruma sa temom: "Zašto je bigl toliko tvrdoglav?". To će vam približiti nivo njihove svojeglavosti.

Da, oni su slatki, inteligetni, vijerni, ali su i "tvrde glave" kada je u pitanju nepromjenljivost njihovih stavova. Jedini način na koji možete ublažiti njihovu tvrdoglavu prirodu jeste da sa njima pregovarate hranom.

(petface.net)