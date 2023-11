Ovu vrstu pohvala treba izbjegavati bi djeca bila zrelija

Želite li da vaša djeca odrastu u samouvjerene i uspješne odrasle osobe?

Pazite kako ih hvalite, kaže Jennifer Breheny Wallace, novinarka s Harvarda koja istražuje toksično roditeljstvo.

"Umjesto da ističete njihova postignuća, poput dobrih ocjena, fokusirajte se na specifične karakterne osobine koje im pomažu da uspiju. Primjećivanje snaga drugih i njihovo priznavanje čini da se ljudi oko nas osjećaju kao da su važni", piše ona u svojoj knjizi Never Enough: When Achievement Pressure Becomes Toxic - and What We Can Do About It.

Wallace je za svoju knjigu intervjuisala dječje psihologe i više od 6.000 roditelja širom SAD.

Shvatila je da isticanje iskrenosti, kreativnosti i drugih pozitivnih osobina djece često pomaže njihovom emocionalno zdravom rastu.

Prema psiholozima, hvaljenje djece za određena postignuća može učiniti više štete nego koristi.

"Naglasak na dobrim ocjenama ili pobjedi na ntakmičenju povećava pritisak i stres koji djeca osjećaju. To nije održivo. Pohvala poput 'to očekujem od tebe' može stvoriti dodatni pritisak", pojašnjava Wallace.

Djeca koja dobre ocjene vide kao rezultat truda i jakih strana karaktera, a ne same sposobnosti, imaju tendenciju biti uspješnija u budućnosti, pokazuju istraživanja.

"Slično tome, djeca cijene kad ih roditelji pohvale zbog toga što jesu, a ne samo zbog njihovih postignuća", kaže Wallace.

Poručuje da "umjesto da hvalimo djecu, trebamo im dati do znanja da ih vidimo onakvi kakvi jesu i da poznajemo njihove snage".

