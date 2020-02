Papagaj Hugo zna 2.000 riječi, Andrija s njim priča po cijeli dan

Papagaj Hugo iz Splita velika je zvijezda na društvenim mrežama, gdje ga prati više od 20.000 ljudi. Zna oko 2.000 riječi, a istovremeno je vragolasta maza i veliki brbljivac. Kao i svaki ljubimac, umije da napravi štetu po kući, a kada mu se neko ne dopada pažljivo ga jednim okom posmatra iz daljine i smišlja kako da mu napakosti.

U dom Andrije Gudelja Hugo je došao prije četiri godine, a otada je njegov život postao puno zanimljiviji. Hugo je voljeni pernati ljubimac, a njegov vlasnik za Telegraf.rs objašnjava po čemu je ova vrsta ptice specijalna.

"Hugo je afrički sivi žako, podvrsta Congo. Inteligencija ovih ptica je na nivou djeteta od četiri do sedam godina. Žive od 80 do 120 godina u prirodi, a u zatočeništvu, uz prave uslove i pravilnu ishranu, do 100 godina. Veoma su inteligentni i društveni i ne podnose samoću", kaže za Telegraf.rs Andrija Gudelj.

Kako Andrija priča, ova vrsta bira svog vlasnika, a kontakt im je veoma važan.

"Jako se vežu uz svog čovjeka te obavezu prema ovoj vrsti ljubimca ne treba shvatiti olako jer su jako osjećajni i skloni autodestrukciji ne dobiju li dovoljnu količinu pažnje i ljubavi", objašnjava Andrija i dodaje da cijene ove vrste papagaja variraju od 1.000 evra pa naviše.

Hugo je samouka ptica koja najviše uči u nesputanom i spontanom okruženju, a procjenjuje se da otprilike zna 2.000 riječi.

"Uči tako da povezuje radnju s riječima pa tako zna i razumije značenje riječi. Trudim se da što više vremena provodi izvan kaveza jer je to veoma bitno za njegov pravilan psihofizički razvoj pa tako ima dovoljno vremena i prostora za istraživanje. Međutim, opreza nikada dosta, tako da i u tim trenucima Hugove lagane šetnje i letenja po stanu, ja sam na oprezu da se ne povrijedi", ističe njegov vlasnik.

Na pitanje kako bi opisao Huga, da li je druželjubiv i kako se ponaša prema gostima, Andrija odgovara da je njegov ljubimac "vragolasta maza i ujedno veliki brbljivac".

"Jako je druželjubiv i mora da bude u centru pažnje kada je kuća puna gostiju jer ako se ignoriše, onda ne može da se živi od zvukova koje on proizvodi radi zadobijanja pažnje. Kad mu se neko ne dopada, onda ga prvo posmatra s daljine, jednim okom, procjenjuje kakvu mu štetu može napraviti, a onda kreće u akciju", ističe Splićanin.

Kao i svaki ljubimac Hugo najviše voli da se mazi i pravi štetu po kući, a ne voli da se tušira i pretjeranu buku ili tenziju. Ima i omiljenu riječ koju često izgovara, a Andrija otkriva koja je to.

"Moja majka Mara je Hugov idol pa mu je logično i najdraža riječ njeno ime, odnosno "Mare". Teško je izdvojiti samo jednu rečenicu koja mu je najdraža jer kao što sam već spomenuo, Hugo je pričalica pa se tu nađu i rečenice poput: "Hoćemo ložit vatru?", "Dovedi curu!", "Hoću stavit kavu?", i tako dalje".

Andrija ne krije da su nestašluci s Hugom svakodnevna stvar.

"Hugo tako rastavlja i "popravlja" mobilne telefone, daljinski upravljač, stolice, robu s patentima itd. Kao što sam već spomenuo, jako puno vremena provodi izvan kaveza, ali uz nadzor", objašnjava on. Na kraju razgovora pitali smo Andriju da li je Hugo nekada rekao nešto zbog čega je njegov vlasnik pocrvenio.

"Hugo i ja smo prvenstveno prijatelji i moj prijatelj me nikada ne bi obrukao", kaže Andrija uz osmijeh.