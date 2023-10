Papagaj koji pjeva Rijaninu pjesmu postao pravi hit na internetu

Snimak na kojem simpatični papagaj koji obožava Rijanu izvodi singl "Monster" je nasmijao korisnike društvenih mreža.

Snimljen je kako pjevuši dok hoda kroz kuću, a video je na TikToku dosad prikupio više od tri miliona lajkova. Mnogi korisnici su ga pohvalili zbog talenta za pjevanje.

"Kako papagaj može da pjeva bolje od mene?", "Svojoj djeci ću pričati da je ovo Rijana", "Kad izlazi album?", neki su od komentara.

Eminem i Riana su 2013. godine snimili spomenutu pjesmu te je uvrštena na njegov album "The Marshall Materrs LP 2". Gotovo momentalno je postala popularna širom svijeta.

Ona predstavlja nastavak njihovog singla "Love The Way You Lie". Rijana je 2016. odlučila da napravi pauzu od bavljenja muzikom, a ovog aprila je obradovala publiku nastupom na Super Bowlu.

Nakon toga je objavila da očekuje drugo dijete i da će se posvetiti porodičnom životu. No, njena popularnost ne jenjava, a sudeći prema ovom snimku papagaja, rado je slušaju i životinje, piše Klix.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.