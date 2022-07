Pas ima neobičan hobi: "Mislili smo da gubimo razum"

​U videu koji je do sada pregledan preko milion puta može se vidjeti slatki mješanac buldoga i terijera Lloyda kako krade svojim vlasnicima doslovno sve, od čarapa, cipela pa sve do metle za pod, prenosi The Dodo.

"Mislili smo da gubimo razum, a zapravo je za sve bio kriv ovaj mali kleptoman", izjavila je vlasnica te dodala: "Od prvog dana je počeo krasti stvari i sve do sada nije prestao."

Lloyd je na početku krao manje predmete poput čarapa i cipela, a kada je narastao počeo je krasti i veće stvari, puno veće od njega.

"Najveća stvar koju je ukrao je čistač za pod", rekla je vlasnica. Vlasnici smatraju kako je sve naučio od njihovog starijeg psa čije je ponašanje naprosto kopirao. "Lloyd je izrazito osjećajan pas te je učinio naše živote zabavnijima", zaključila je vlasnica, prenosi Index.