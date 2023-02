Pas influenser koji pravi najsmješnije face ikad (VIDEO)

Njemački ovčar Dax The Shepherd vrlo je popularan na TikToku, i to toliko da za njega kažu da je pravi influenser.

Dax ima dvije godine i živi s porodicom u Marylandu u SAD, a osim svoje porodice ima i onu na društvenim mrežama.

Daxa na TikToku prati čak 107.000 ljudi i on ih gotovo svakodnevno uveseljava svojim snimkama i vrlo osebujnim karakterom. Dax je nedavno primio i nagradu TikToka za pređenih 100.000 pratilaca, a veliki je dan proslavio jednim slasnim sladoledom.

Daxovi video-snimci su zaista simpatična, a zanimljivo je kako je na TikToku prisutan još otkad je bio beba stara dva mjeseca. Na profilu ga se može vidjeti u raznim životnim situacijama, od toga što radi na plaži do toga kako ljenčari na kauču, igra se igračkama, i to posebno lopticama, kojima je opsjednut. Ali kod Daxa je možda i najsmješnije to što stalno radi smiješne face.