Pas lutalica nasrnuo na lavicu, turisti šokirani ishodom borbe

Na Twitteru se pojavio video snimljen u jednom safariju u Indiji, koji prikazuje borbu neustrašivog psa lutalice i velike lavice.

Čitava scena odvila se pred hrpom turista, koji nisu mogli vjerovati svojim očima kada su vidjeli ishod obračuna, piše Daily Star.

Pas, koji je u početku samo šetao u blizini vozila u kojem su se nalazili turisti, najednom se okrenuo i počeo lajati prema lavici. Zbunjena lavica počela mu se približavati, a on je hrabro nasrnuo na nju.

Na iznenađenje mnogih, lavica je uskoro ustuknula pred psom te se povukla, a pas je iz svega izašao živ i nepovrijeđen.

Nakon što je video na Twitteru objavio zaposlenik safarija Parvin Kasvan, ubrzo je postao hit te je skupio mnoštvo komentara. "Treba mi samopouzdanje ovog psa u životu", napisao je Parvin, prenosi Index.hr.

"Ovo je dokaz da veličina nije bitna", dodao je jedan korisnik.

"Pas je imao sreće što lavica nije bila gladna", naglasio je drugi.

Dog is news for his daring act. But I hope people will understand the more serious issue here. Some got the hint. https://t.co/Z0vL0G7lpi