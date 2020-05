Pas mjesecima u bolnici čekao vlasnika koji je umro od korone

Tri mjeseca je pas u bolnici u Vuhanu čekao svog vlasnika, koji je umro od korona virusa. Priča o lojalnom četveronožnom prijatelju rasplakala je milione korisnika društvenih mreža.

U februaru je vlasnik psa primljen u bolnicu Taikang u Vuhanu zbog infekcije Kovid-19. Ljekari su se pet dana borili za život penzionera, ali ga nisu uspjeli spasiti. Muškarac je umro u bolnici, ali njegov pas to nije razumio.

Sedmogodišnji mješanac odbio je da napusti bolnicu i čak tri mjeseca čekao je u predvorju da se njegov vlasnik vrati. Odani pas po imenu Xiao Bao proveo je više od 90 dana u bolnici, a za to vrijeme osoblje je brižno pazilo na njega i osiguravalo mu hranu.

Kada su 13. aprila ukinuta ograničenja izolacije u Vuhanu i otvorena prodavnica unutar bolnice, prodavačica Vu Cuifen je preuzela brigu o psu.

"Svakog jutra kada bih otvorila radnju, Xiao Bao me je čekao", rekla je prodavačica, ali četvoronožni prijatelj i dalje je odbijao da napusti bolnicu.

Žena ga je pokušavala izmjestiti, ali se pas uvijek vraćao u bolnicu i čekao svog vlasnika. Ali, s otvaranjem bolnice dolazilo je sve više i više pacijenata, a neki su se žalili na psa u medicinskoj ustanovi.

Zaposlenici su potom obavijestili organizaciju za zaštitu životinja koja je preuzela Xiao Baoa. Pas je pregledan i sterilisan, a sada mu traže udomitelja, prenosi "Radiosarajevo.ba".

