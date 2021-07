Pas objasnio vlasnici kako se "pravilno" silazi niz stepenice

Ako se ovaj predivni pas pita, najveći broj nas se cijelog života pogrešno spušta niz stepenice.

Zato se on potrudio da objasni, i to dva puta!

Toliko mu je bilo važno da njegova vlasnica utvrdi gradivo, da mu nije bilo teško da cijelu proceduru ponovi još jednom.

Jer, kako se najbolje uči nego ponavljanjem, prenosi Prva.rs.

Preponosno je demonstrirao svoje umijeće!

Pa, pogledajte ga samo!

met smoke at my local antique store, he wanted to show me the proper way to go down the stairs. (Anna Elizabeth FB) (The Painted Table, Gainesville, FL) pic.twitter.com/UHFJ5mEx1V