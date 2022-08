Pas oduševio "obradom" poznatog hita: "Stvarno je talentovan"

Neki psi beskrajno uživaju u muzici.

Njihovi vlasnici znaju kakvu muziku vole, kao i koja pjesma im je najdraža. Obično im je puste i onda uživaju u reakciji.

Potvrdila je to svojim snimkom jedna korisnica Facebooka koja je objavila urnebesni video svog psa.

"Jaina ima omiljenu pjesmu. Jako se trudi da i ona izvede sve visoke tonove iz ove pjesme", napisala je vlasnica psa u opisu videa u kojem Jaina "pjeva" uz pjesmu "I Will Always Love You" pjevačice Vitni Hjuston, prenosi Index.

I zaista, mora se Jaini odati priznanje za trud. Tačno zna kada treba pustiti glas, a to što pritom zabaci glavu cijelu priču čini još boljom.

Mnoge je snimak oduševio, a neki su napisali kako su njihovi psi, vidjevši ovu kujicu, i sami odlučili pustiti glas i pridružiti joj se u "pjevanju".

Drugi su se prisjetili svojih neprežaljenih ljubimaca koji su ovako znali zvučati u određenim prilikama. Ne nužno kad je riječ o pjesmama, ali "pjevanje" im svakako nije bilo strano.

"Ovo je urnebesno i zanimljivo. Pas je stvarno talentovan", napisala je jedna korisnica.