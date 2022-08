Pas pomogao svojoj vlasnici da nosi gume

​Na Twitteru je objavljen snimak jednog zaista inteligentnog psa.

Dok je vlasnica nosila gume i stavljala ih na beton, pas je odlučio priskočiti u pomoć.

Vlasnica je iznijela četiri gume, a pas je najprje pokušao podignuti jednu. Potom je pokušao pronaći način kako da ponese sve četiri gume odjednom i u tome je uspio.

"Pametan pas pomaže svom čovjeku pomicati gume i smišlja kako nositi četiri gume odjednom", glasi opis snimke koja je u jednom danu pregledana više od 7.3 milijuna puta.

Ljudi su oduševljeni vještinama ovog psa.

"Kakav inteligentan pas", "Opa, moram to pokazati svom psu da ga inspiriram", "Dobar dečko", "Impresivno", "Briljantno", "Ovaj pas ima bolje vještine od mene", neki su od komentara.

Smart dog helps his human moves tires and figures out how to carry four tires in one bite.. pic.twitter.com/lcpLATnnkJ