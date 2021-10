Pas pronašao zagubljene loptice, pogledajte koliko ih je stavio u usta

Psi obožavaju hvatati loptice, ali one često završe u grmlju ili na nekom drugom teško dostupnom mjestu.

Međutim, za jednog psa to nije bila prepreka. Odlučio je iskoristiti slobodno vrijeme da pronađe sve loptice zagubljene u svom vrtu. Pred vlasnike je došao s, ni više ni manje, nego pet teniskih loptica u ustima.

Ponosno ih je donio pa izbacio iz usta, kao da se pokušava pohvaliti neočekivanim ulovom. Pogledajte urnebesan prizor.

He found all the balls.. pic.twitter.com/PeNcDzqlL0