Pas slučajno "upao" na trku i završio prvi

Trkačica Grejsi Lejni vodila je u trci štafeta, ali nije očekivala da će joj prednost ubrzo oduzeti jedan pas.

Lejni, inače maturantkinja srednje škole Logan u SAD-u, gledala je prema cilju u trenutku kada joj se na stazi pridružio pas, koji ju je u vrlo kratkom roku uspio sustići, pa čak i pobijediti.

"Prvo sam mislila da je to trkač, ali onda sam shvatila da je to pas", Lejni je rekla za "The Dodo".

"Nisam bila spremna za takav izazov", našalila se.

Kada je pas došao do cilja, publika je podivljala od oduševljenja.

"Uprkos tome što sam završila druga, bila sam jako sretna. Pas je zaslužio pobjedu jer se zaista potrudio. Žao mi je samo što se nisam fotkala s njim niti ga pomazila", zaključila je Lejni, prenosi "Index".